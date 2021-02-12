SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İşte arşivden 1987 yılı İstanbul fotoğrafları
Son dakika haberi: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İstanbul'da yaşayanlar son bir haftadır en çok bu iki soruyu merak ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları düne göre birden 15-20 derece düştü. Kent sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmuru karşılarken yüksek ilçelerde ise kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da pazar gününden itibaren bir hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, İstanbul'un beklediği kar yağışının 1987 yılındaki kışı aratmayacağını belirtiyor. İşte arşivden çıkan fotoğraflarla İstanbul'da 1987 kışı...
12.02.2021 16:08
- Son Güncelleme: 12.02.2021 17:06