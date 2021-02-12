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SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İşte arşivden 1987 yılı İstanbul fotoğrafları

Son dakika haberi: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İstanbul'da yaşayanlar son bir haftadır en çok bu iki soruyu merak ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları düne göre birden 15-20 derece düştü. Kent sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmuru karşılarken yüksek ilçelerde ise kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da pazar gününden itibaren bir hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, İstanbul'un beklediği kar yağışının 1987 yılındaki kışı aratmayacağını belirtiyor. İşte arşivden çıkan fotoğraflarla İstanbul'da 1987 kışı...

12.02.2021 16:08 - Son Güncelleme: 12.02.2021 17:06
SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İşte arşivden 1987 yılı İstanbul fotoğrafları

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bu sabah saatlerinde başladı.

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SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İşte arşivden 1987 yılı İstanbul fotoğrafları

Denize yakın ilçelerde karla karışık yağmur görülürken yüksek ilçelerde ise kar yağışı etkili oldu.

SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İşte arşivden 1987 yılı İstanbul fotoğrafları

Tahminlere göre İstanbul'da pazar gününden itibaren etkili olan kar yağışı meşhur 1987 kışını aratmayacak.

SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İşte arşivden 1987 yılı İstanbul fotoğrafları

Son bir haftadır bu nedenler herkesin dilinde İstanbul'da 1987 kışı var. Bu durumdan dolayı da herkes İstanbul'da 1987 kışının nasıl geçtiğini merak ediyor.

SON DAKİKA: İstanbul'a kar yağacak mı? 1987 kışı nasıldı? İşte arşivden 1987 yılı İstanbul fotoğrafları

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle açıklandı: