Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2021 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 17:31
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan 'de RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü! Yoğun mesai...

    Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ’de, (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra 'a geçen Erdoğan, Elazığ'ın kanaat önderlerinden 'nın cenazesine katıldı. Cenazenin ardından tekrar Rize'ye dönen Başkan Erdoğan'ın yarın da vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 'ın ’nde kılınacak cenaze namazına katılacağı duyuruldu.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinden saat 11.00'de çıktı. Adacami köyüne geçen Erdoğan, RTEÜ'ye ait lojmanlardaki salonda üniversitenin Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti ile toplantı gerçekleştirdi.

    PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ, ELAZIĞ'A HAREKET ETTİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize-Artvin Havalimanı inşaatı ve Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceleyeceği ziyaretlerini iptal etti. Erdoğan, vefat eden Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katılmak üzere Güneysu ilçesinden helikopterle Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan, buradan da uçakla Elazığ'a geçti.

    RİZE'YE GERİ DÖNDÜ
    Erdoğan, Elazığ'da vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldıktan sonra yeniden uçakla Trabzon'a, oradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, buradan karayolu ile Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

        TOPBAŞ'IN CENAZE TÖRENİ
        Başkan Erdoğan'ın, yarın vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacağı duyuruldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Rize'de RTEÜ Mütevelli Heyeti ile görüştü! Yoğun mesai...