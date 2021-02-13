TBMM'de 2019 yılı Kamu Denetçiliği Raporu görüşülürken, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit büyük bir gafa imza attı.

KOÇYİĞİT'TEN PES DEDİRTEN SAVUNMA: BANA 2020'Yİ VERDİLER

Sabah'ın haberine göre Koçyiğit, 20 dakika boyunca 2020 yılından bahsedince, Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Belma Satır duruma müdahale etti.





Koçyiğit; Belma Satır'ın, "2020'yi anlatıyorsunuz. Sayın vekilim, 2019'u görüşüyoruz. Bir emek vermişsiniz ama birazcık karışmış orada" şeklindeki sözlerine, "Bana 2020'yi verdiler" iddiasında bulundu.

İŞTE O DİYALOGLAR

HDP'li TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş (Meclis oturumunu yönetiyor): Buyursunlar. Bir tez savunması gibi hazırlanmışsınız.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit: Teşekkür ederim. Covid..

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Belma Satır: 2020'yi anlatıyorsunuz. Sayın vekilim, 2019'u görüşüyoruz. Bir emek vermişsiniz ama birazcık karışmış orada.

Gülistan Kılıç Koçyiğit: Bana 2020'yi verdiler.

Belma Satır: Yeni komisyona geldi. Burada genel kurulda 2019'u..

Gülistan Kılıç Koçyiğit: Ben peşin söylemiş oldum.

Belma Satır: İnşaallah bir dahaki sene konuşursunuz.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş: Bu da bir katkıdır. Buyrun efendim.

Gülistan Kılıç Koçyiğit: O zaman şöyle düzelteyim. Genel eleştirilerim baki olmak üzere 2020'yi peşin eleştirmiş olduk ama 2019'un da farklı olmadığını ifade edebiliriz. 2019'da daha az başvuru var.