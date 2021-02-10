Türkiye şov yaptı! TSK'dan nefes kesen "Kış-2021" tatbikatı

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda 1268 personelin katılımıyla düzenlenen "Kış-2021 Tatbikatı"na, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de katılıyor. Birçok senaryonun uygulandığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler de görev alıyor.

10.02.2021 14:58 - Son Güncelleme: 10.02.2021 15:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





