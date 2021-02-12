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    • 12.02.2021 10:17
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    : ve illerinde -10 Gabar operasyonu başlatıldı! Hainlerin inlerine girilecek

    haberine göre ve 'te 1073 personelin katıldığı -10 Gabar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan 1.073 personel görev alıyor.

    Eren-10 Gabar operasyonu başlatıldı

    Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ve illerinde "-10 GABAR" Operasyonu başlatıldı.



    Operasyonda; , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan 1.073 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.



    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 58 işbirlikçi yakalanmış, 213 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



    EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şırnak ve Siirt illerinde Eren-10 Gabar operasyonu başlatıldı! Hainlerin inlerine girilecek