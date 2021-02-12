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    • 12.02.2021 09:37
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    Son dakika: '' isimli gemisinde çıkan yangın söndürüldü

    Son dakika haberine göre Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın 'na gitmekte olan 193 metre boyundaki '' isimli gemisinde çıkan yangın söndürüldü. Gemide ve içerisindeki araçlarda meydana gelen hasar ise bugün yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

    Alev alev yanmıştı! Ro-Ro gemisinde flaş gelişme
    İstanbul'un 'ndan 22 personel, biri İran uyruklu toplam 4 yolcu, 221 TIR ve 25 otobüs ile hareket eden ve İtalya'nın 'na gitmekte olan Türk bayraklı 193 metre boyundaki '' isimli gemisinde, dün saat 13.55'te kapalı ana giriş güvertesindeki otobüslerde yangın çıktı.


    Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yaptıktan 36 mil sonra çıkan yangına ilk müdahaleyi gemi personeli yaptı. Ardından bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-4' ve 'Kurtarma-10' römorkörleri, 'nın kuzeyinde, açık denizde olan gemideki alevlere müdahale etti. Ancak, kuvvetli lodos fırtınasının çalışmaları zorlaştırması nedeniyle müdahaleye ara verilerek, gemi hızlı bir şekilde Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki 'na yanaştırıldı.



    Akçansa Limanı'na yanaştırılan gemideki yangın, denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörlerinin, karadan ise çok sayıda itfaiye aracının sabaha kadar süren müdahalesiyle söndürüldü. Karadan itfaye ve denizden römorkörler su sıkarak, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Gemide ve içerisindeki araçlarda meydana gelen hasar ise bugün yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü