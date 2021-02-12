"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE, FAYDA DEĞİL ZARAR GETİRİR"

Bu arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün yaptığı açıklamada, ABD'deki bir grup senatörün söz konusu mektubuna tepki göstererek, "Bu metni okuduğunuzda, içinde ismi de geçiyor, FETÖ'nün, önemli bir vitrin ismi üzerinden bu senatörlere bir çalışma yaptığını, belki de muhtemelen bu metni hazırladığını ve ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlıkları var." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de sokağa çıkılıp sorulduğunda, yalnızca 15 Temmuz hain darbe girişiminin değil, tüm darbelerin arkasında ABD'nin bulunduğuna ilişkin bir kanaat olduğunu dile getiren Şentop, "Bu kanaati, acaba bu bildiri doğrular mı yoksa yanlışlar mı? Böyle bir çelişik durum ortaya koyan, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verme potansiyeli olan bir bildiri." mesajını vermişti.

Şentop, senatörlerin mektubunun, yalnızca yazan ve okuyan senatörlerin fikri olduğu kanaatini taşıdığını, metinde hükümet politikalarıyla çelişen ifadelerin yer aldığını ifade ederek, "Bu tür yaklaşımlar, Türkiye-ABD ilişkilerine fayda değil zarar getirir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD 50'den fazla senatör, Başkan Joe Biden'a Türkiye ile ilgili mektup yazarak, skandal ithamlarda bulundu.