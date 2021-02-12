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    • 12.02.2021 17:46
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    Son dakika: 'nin nefret dolu sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

    Son dakika haberi... Başkanı , kronik muhalif 'nin sosyal medyadan yaptığı "YÖK de RTÜK gibi, gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor. Ortak amaçları emperyalizmin de amacı; Cumhuriyeti ve orduyu zayıflatmak, halkı bilinçsizleştirmek ve TC’ni dönüştürmek." şeklindeki söylemleri için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    Nasuh Mahruki'ye suç duyurusu

    Kronik muhalif , sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

    Mahruki, "YÖK, 2020'de en çok kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi" şeklinde bir haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

    "Çünkü YÖK de RTÜK gibi, TRT gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor. Ortak amaçları emperyalizmin de amacı; Cumhuriyeti ve orduyu zayıflatmak, halkı bilinçsizleştirmek ve TC'ni dönüştürmek."



    RTÜK HAREKETE GEÇTİ
    Mahruki'nin nefret dolu sözlerine yanıt gecikmedi. Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nerede durduğu, ne olduğu belli olmayan, geçmiş hırslarının esiri olan birinin Devletimizin güzide kurumlarını alçakça hedef göstermesine müsaade etmeyiz. Hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulunduk. RTÜK Başkanı ve çalışanları olarak Cumhuriyetimizin, Milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Nasuh Mahruki'nin nefret dolu sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu