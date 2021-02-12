Kronik muhalif Nasuh Mahruki, sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulundu.



Mahruki, "YÖK, 2020'de en çok kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi" şeklinde bir haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:



"Çünkü YÖK de RTÜK gibi, TRT gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor. Ortak amaçları emperyalizmin de amacı; Cumhuriyeti ve orduyu zayıflatmak, halkı bilinçsizleştirmek ve TC'ni dönüştürmek."







RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Mahruki'nin nefret dolu sözlerine yanıt gecikmedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Nerede durduğu, ne olduğu belli olmayan, geçmiş hırslarının esiri olan birinin Devletimizin güzide kurumlarını alçakça hedef göstermesine müsaade etmeyiz. Hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulunduk. RTÜK Başkanı ve çalışanları olarak Cumhuriyetimizin, Milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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