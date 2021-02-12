"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.
Bu kapsamda, CoronaVac aşısının ilk dozu Türkiye genelinde 3.139.242'ye ulaştı.
14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 günün tamamlanması sonrası ikinci doz aşılarını olmaya başladı.
İkinci doz aşılarını olan kişi sayısı da 373.924 oldu.
Aşı programının 1. aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu.
Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2021
BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde." açıklamasında bulundu.
70 YAŞ VE ÜZERİ DE AŞILANIYOR
Ayrıca, dünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.
65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASINA BAŞLANDI
Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.