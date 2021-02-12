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    • 12.02.2021 16:20
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    yı güncelledi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

    haberi... Yeni tip 12 Şubat virüs (COVID-19) aşısı tablosunu güncelledi. Peki bugüne kadar toplamda kaç kişi aşısı oldu? Birinci ve ikinci doz korona aşısı kaç kişiye uygulandı? Ankara, ve 'de son durum ne? İşte güncel koronavirüs aşılama sında son durum.

    Sağlık Bakanlığı haritayı güncelledi!

    "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

    Bu kapsamda, CoronaVac aşısının ilk dozu Türkiye genelinde 3.139.242'ye ulaştı.

    14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında ilk dozlarını olan sağlık çalışanları, 28 günün tamamlanması sonrası ikinci doz aşılarını olmaya başladı.

    İkinci doz aşılarını olan kişi sayısı da 373.924 oldu.

    Aşı programının 1. aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu.



    BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde." açıklamasında bulundu.

    70 YAŞ VE ÜZERİ DE AŞILANIYOR
    Ayrıca, dünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.

    65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN AŞILANMASINA BAŞLANDI
    Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN İKİNCİ AŞININ İKİNCİ DOZUNU YAPTIRDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci doz COVID-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeni tip COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirterek "İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

        KILIÇDAROĞLU VE EŞİ AŞI OLDU
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, aile hekiminde yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yaptırdıklarını açıkladı.
            Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı haritayı güncelledi! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama