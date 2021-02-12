Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan cuma namazının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını katıldı.

12.02.2021 12:30 - Son Güncelleme: 12.02.2021 15:57
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Güneysu Belediyesi’ne anlamlı ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Güneysu Belediyesi’ne anlamlı ziyaret

Başkan Erdoğan, memleketi Rize'de 5 günlük gezi ve inceleme programlarına başladı.


SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Güneysu Belediyesi’ne anlamlı ziyaret

Öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesindeki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, ilk olarak Güneysu Belediyesi'ni ziyaret etti.


SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Güneysu Belediyesi’ne anlamlı ziyaret

AHMET ERDOĞAN CAMİİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİREREK, CUMA NAMAZINI KILDI

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Güneysu Belediyesi’ne anlamlı ziyaret

Cuma namazını kıldıktan sonra Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsü içerisinde geleneksel Türk mimarisi ile inşa edilen Hacı Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan "Geleceğimize bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların feyiz ve bereket dolu olmasını diliyorum" dedi.