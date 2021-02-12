SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını yaptı
Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan cuma namazının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde Selçuklu ve Karadeniz mimarisi özelliklerini taşıyan Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını katıldı.
12.02.2021 12:30
- Son Güncelleme: 12.02.2021 15:57
Cuma namazını kıldıktan sonra Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsü içerisinde geleneksel Türk mimarisi ile inşa edilen Hacı Ahmet Erdoğan Camii'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan "Geleceğimize bir aydınlık, bir ufuk tesis etmesini rabbimden niyaz ediyorum. 3 ayların feyiz ve bereket dolu olmasını diliyorum" dedi.