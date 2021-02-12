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    • 13.02.2021 06:38
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    Son dakika: 'da felaketi yaşadılar! Cayır cayır yandı

    Son dakika haberi... 'da gece yarısı felaketi yaşadılar. Seyir halindeyken otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası olay yerine ekipleri sevk edildi.

    DHA
    İstanbul Çatalca'da felaketi yaşadılar

    Son dakika haberi... 'da gece yarısı felaketi yaşadılar. Seyir halindeyken otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.




    İhbar sonrası olay yerine ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

    YANGIN GÜVENLİK KAMERASINDA
    Öte yandan, otomobilin yandığı anlar olay yerindeki güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde, otomobilin alev alev yandığı anlar görülüyor. Yoldan geçen sürücüler, herhangi bir kaza yaşanmaması için diğer araçları yönlendirirken daha sonra itfaiye olay yerine geliyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Çatalca'da felaketi yaşadılar! Cayır cayır yandı