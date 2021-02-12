Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de, haftasonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala yağmur ve kar yağışının etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.





Akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul'da saatler 16.25'i göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı.





E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.





Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.