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    • 12.02.2021 16:30
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    'da kısıtlama trafiği erken başladı! İstanbul güncel

    haberine göre Türkiye genelinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, yağmur ve kar yağışının da etkisiyle 'da erken saatlerde başladı. Saat 16:25 itibarıyla 'nin yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak görüldü.

    İstanbul'da kısıtlama trafiği erken başladı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de, haftasonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala yağmur ve kar yağışının etkisiyle 'da erken saatlerde başladı.

    Akşam saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul'da saatler 16.25'i göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı.

    E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu.

    Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da kısıtlama trafiği erken başladı! 12 Şubat İstanbul güncel trafik durumu