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    • 08.02.2021 10:02
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    Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sona erdi! Bakanlık açıkladı: 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı

    Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Türkiye genelinde 05 Şubat 2021 Cuma günü 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi.



    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.



    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.




        İLKİ 4-7 ARALIK TARİHİNDE UYGULANDI
        Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.




        Bu kapsamda onuncusu 05 şubat Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.



        YENİ KARARA KADAR DEVAM EDECEK
        Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

        Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

        Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 5 Şubat Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 8 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

        Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

        Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sona erdi! Bakanlık açıkladı: 32 bin 181 kişi hakkında işlem yapıldı