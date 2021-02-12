İşten çıkarmalarla ilgili, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş müfettişleri tarafından İBB bünyesinde teftişler yapıldığını aktaran Çakır, "Teftişler neticesinde ilgili İBB şirketlerinin işçi çıkarmaya yetkili yöneticilerinin söz konusu işlemlerinin iş kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi ve yüklü miktarda para cezası kesildi." diye konuştu.

KAÇ İŞÇİ ÇIKARDINIZ?

Teftişlere ait tutanakların ve evrakların kendilerine de verilmesini talep eden Çakır, kanuna aykırı şekilde işten çıkarılan işçi sayısını sordu.

MİKTARI AÇIKLAYIN

Kesilen ceza miktarının açıklanmasını isteyen Çakır, şöyle konuştu: