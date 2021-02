AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi tamamlandı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK GENÇ NESİL, SİZLERSİNİZ"

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Hamdolsun, ilçe kongrelerimizi başarılı bir şekilde nihayete erdirdikten sonra Gençlik Kolları Kongremizi de başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız. Genç kardeşlerim; sizlerin coşkusu, heyecanı, enerjisi bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Çok zor zamanlardan geçtik ama her zaman şuna inandık; bizim arkamızda, sağımızda ve solumuzda, 39 ilçemizin tamamında AK Gençlik var. Varlığınızla Türkiye'nin bugünlerine güç katan, yarınları için de güven veren gençlik, sizlersiniz. Biz sizlerle beraber daha çok yollar yürümeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ SÜSLEYEN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Genç neslin, hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağını vurgulayan Şenocak, "Cumhurbaşkanımızın bizlere çizdiği istikamet doğrultusunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. İşte bu nedenle, her geçen gün daha fazla çalışmalı, yarınlar da daha güçlü olmak zorundayız. AK Parti'mizin iktidarı dönemlerinde, milletimizin hayallerini süsleyen projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Birilerinin hayallerinin dahi erişemediği projelere imza attık. İşte bunlardan biri de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye'nin Uzay Vizyonu'dur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijitalleşmenin hızla artığı bu çağda, uzay çalışmalarının Türkiye'nin geleceği için fevkalade önem arz ettiği bu projeye katkı sunmak bir yana tebrik etmeye bile yanaşmayan muhalefet, karalama kampanyası yürütüyor. Türkiye'nin kalkınmasına yönelik her projeye, her fikre takoz olan bu zihniyete karşı biz; uzaya gidecek, yeni şehir hastaneleri inşa edecek, milletimizin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.