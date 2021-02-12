Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüse karşı Türkiye'de aşı çalışmaları bir ay önce başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aile hekimliğine giderek aşı oldu.
CANINI YAKTIĞI İÇİN DARBEDİLDİ
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk doz Kovid-19 aşısını yapan hemşire Çiğdem Cız görev yaptığı sağlık ocağından dışarıya çıktığında şoku yaşadı. Bir grup CHP'li Cız'a saldırdı.
GEREKÇE KILIÇDAROĞLU'NUN CANINI YAKMASI
Söz konusu grup hemşire Gülizar Çiğdem Cız'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun canını yaktığı için saldırdı. Mağdur Cız olay anında yaşadıklarını "Sağlık ocağından çıktım bir anda saldırdılar. Neye uğradığımı şaşırdım." diye anlatırken gruptan bir kişinin ise "O daha 10 seçim kaybedecek dikkat et" diye bağırdığını söyledi.
BURAYA KADAR OKUDUKLARINIZ PARODİ HABERDİ
ÖZLEM GÜRSE BAHÇELİ'YE SALDIRILDIĞINA KANMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birinci doz koronavirüs aşısını olduktan sonra bir gazetede çıkan parodi haberde "Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin darbedildiği" yönündeki haberelere CHP'li gazeteci Özlem Gürses inanmış ve buna tepki göstermişti.