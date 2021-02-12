GEREKÇE KILIÇDAROĞLU'NUN CANINI YAKMASI

Söz konusu grup hemşire Gülizar Çiğdem Cız'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun canını yaktığı için saldırdı. Mağdur Cız olay anında yaşadıklarını "Sağlık ocağından çıktım bir anda saldırdılar. Neye uğradığımı şaşırdım." diye anlatırken gruptan bir kişinin ise "O daha 10 seçim kaybedecek dikkat et" diye bağırdığını söyledi.