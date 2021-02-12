AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Adana Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi'nde, gönül dostlarıyla yol yürümeye başladığında 25 yaşında olduğunu söyledi.
AK Parti'nin bütün kademelerinin, gençlik kollarından geldiğini belirten Çelik, "Bizim için ne kadar büyük bir bereket, ne kadar büyük bir onur ve Adana için ne kadar büyük bir başarı. Gençlik kollarımıza partimizi teslim ediyoruz. Siz çok şanslısınız. Böylesine büyük bir siyaset okulunda, böylesine bereketli bir siyaset ocağında, böylesine güçlü bir yürüyüşün membanda siyaset üstadı, ülkemizin Cumhurbaşkanı liderimizle yürüyorsunuz. Hepimizin tek amacı, sizlerin yarın bir gün bu kürsülerde bizim yerlerimizde bu konuşmaları yapmanız. O zaman biz, siz bu konuşmaları yaptığınızda yaşlı ve emekli olmuş insanlar olarak bu sıralarda oturup sizleri dinlediğimizde sizlerle gurur duyacağız." diye konuştu.
Çelik, birlik, beraberlik ve dayanışma sayesinde Türkiye sınırında kurulmak istenilen terör devletine izin verilmediğini vurgulayarak, "Siz bu salonları doldurduğunuz için bu birliği, dayanışmayı gösterdiğiniz için bu ülke Suriye'nin sınırında ülkemize komşu yapılmak istenen terör devletini paramparça etti. Onlar oraya onlarca ülkeyle tahkimat kurarken bizim Cumhurbaşkanı'mız tek bir söz söyledi, 'Bir gece ansınız gelebiliriz.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'm Adana gençliği burada, onlar da bir gece ansızın gelebilir." dedi.
AK Parti Gençlik Kolları'nın ruhu ve yaşı en genç üyesinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin karanlık günlerinden ışığa doğru yürürken Cumhurbaşkanı'mız vardı. Bütün herkes karşısındaydı, dünya karşımızdaydı. Umut zamanıydı, umutsuzluk zamanıydı. Hem kış hem yaz bir aradaydı ama şunu biliyorduk, aynı sizin gibi bu yolu yürürsek, birbirimizle kol kola girersek, birbirimizden asla ayrılmazsak, birbirimize kardeş olursak, sadakatle yürürsek, inandığımız yolda yürürsek, aynı sizin yaptığınızı yaparsak Türkiye aydınlık günlere çıkar, biliyorduk. Ben en zor zamanlarda bile hafızamda ne kalmış diye yokladığımda şunu görüyorum; zaman zaman bazı arkadaşlarımız geliyor umutsuzluğa düşmüşler, yorulmuşlar, kırılmışlar, kırgınlık duyuyorlar. En zor zamanlarda bizim asla umutsuzluğumuz yoktu, asla kimseye kırılmıyorduk, asla yorulmuyorduk çünkü 'önemli olan bu yolu yürümektir.' diyorduk."
"TÜRKİYE ARTIK GENÇLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin önünü açan birçok çalışma yaptığı vurgulayarak şunları ifade etti:
"Bakın Cumhurbaşkanı'mız, sizlere, gençlerin önünü açan, sizi sadece partilerde direklere bayrak asan gençler olmaktan çıkarıp siyasetin öznesi haline getiren il başkanı, ilçe başkanları, belediye başkanı, milletvekili yapan büyük bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Bütün bunlar yapılırken size spor tesisleri, sanat alanları, daha iyi eğitim imkanları hediye etti. Şimdi en büyük hediyesi nedir biliyor musunuz? Bizim gelecek nesillere olan borcumuz, Türkiye'ye yeni bir anayasa yapılmasıdır. Cumhurbaşkanı'mızın sizlere (gençlere) en büyük hediyesi, yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu, Türkiye'nin, gençler tarafından yönetilen bir Türkiye'nin, önü açık bir Türkiye'nin, hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek bir Türkiye'nin nüfus cüzdanı olacaktır. Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız 2023'ten bahsederken 2024'ten bahsederken yaşadığı heyecanı görüyorsunuz. Yaşadığı, gösterdiği azmi görüyorsunuz. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman size Türkiye için yeni bir anayasa da hediye edilmiş olacak."