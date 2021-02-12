Çelik, birlik, beraberlik ve dayanışma sayesinde Türkiye sınırında kurulmak istenilen terör devletine izin verilmediğini vurgulayarak, "Siz bu salonları doldurduğunuz için bu birliği, dayanışmayı gösterdiğiniz için bu ülke Suriye'nin sınırında ülkemize komşu yapılmak istenen terör devletini paramparça etti. Onlar oraya onlarca ülkeyle tahkimat kurarken bizim Cumhurbaşkanı'mız tek bir söz söyledi, 'Bir gece ansınız gelebiliriz.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'm Adana gençliği burada, onlar da bir gece ansızın gelebilir." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın ruhu ve yaşı en genç üyesinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin karanlık günlerinden ışığa doğru yürürken Cumhurbaşkanı'mız vardı. Bütün herkes karşısındaydı, dünya karşımızdaydı. Umut zamanıydı, umutsuzluk zamanıydı. Hem kış hem yaz bir aradaydı ama şunu biliyorduk, aynı sizin gibi bu yolu yürürsek, birbirimizle kol kola girersek, birbirimizden asla ayrılmazsak, birbirimize kardeş olursak, sadakatle yürürsek, inandığımız yolda yürürsek, aynı sizin yaptığınızı yaparsak Türkiye aydınlık günlere çıkar, biliyorduk. Ben en zor zamanlarda bile hafızamda ne kalmış diye yokladığımda şunu görüyorum; zaman zaman bazı arkadaşlarımız geliyor umutsuzluğa düşmüşler, yorulmuşlar, kırılmışlar, kırgınlık duyuyorlar. En zor zamanlarda bizim asla umutsuzluğumuz yoktu, asla kimseye kırılmıyorduk, asla yorulmuyorduk çünkü 'önemli olan bu yolu yürümektir.' diyorduk."

"TÜRKİYE ARTIK GENÇLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin önünü açan birçok çalışma yaptığı vurgulayarak şunları ifade etti: