SON DAKİKA: Yeni anayasada neler değişecek? Türkiye'nin ilk sivil anayasasının çerçevesi netleşmeye başladı!

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından yeni anayasanın nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği, en önemlisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne (CHS) dokunulup dokunulmayacağı, iktidar-TBMM ilişkilerinin nasıl olacağı tartışılıyor. Cumhur İttifakı'nın gündeme taşıyacağı yeni anayasanın çerçevesi ve konu başlıklarının şunlar olması bekleniyor:
SİVİL VE MİLLET İRADESİNE DAYANAN YÖNÜNÜ ORTAYA KOYACAK
Türkiye, bütün anayasalarını darbe gibi olağanüstü dönemlerde yaptı. Halkın onayı alınmadı, içine sinmeyen anayasalara 'evet' demek zorunda kaldı. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olacak. Buna bağlı olarak giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak.
Sabah'ın haberine göre, yeni anayasa önerisinde CHS tartışmaya açılmayacak. Tam tersine eski sistemden kalan bazı uygulamalar CHS'ye göre yeniden düzenlenecek. Kurumların konumu, kurumlar arasındaki ilişkiler buna göre yeniden inşa edilecek.