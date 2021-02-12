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    • 12.02.2021 21:11
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    belirlendi! na göre kazanan numaraların listesi...

    hakkında araştırmalar artışa geçerken talihliler bu saatlerde sonuçları merak ediyor. Günün ilk saatleriyle birlikte kazanan numaraların listesini öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Bu bağlamda şimdi gözler 12 Şubat yla kazanan numaralara çevrildi. Peki, 'da günün ikramiye kazanan şanslı sayıları açıklandı mı? İşte kazanan sayıların listesi...

    12 Şubat On Numara sonuçları belirlendi!

    12 Şubat On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bayilere giderek milyonluk ikramiyenin talihlisi olmak için kupon dolduranlar akşam saatlerinde On Numara'da günün ikramiye kazanan şanslı sayılarını sık sık araştırıyor. Bilindiği üzere şans oyununda geçtiğimiz yıl ağustos ayında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde çekilişler pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla yapılıyor. İşte 12 Şubat On Numara sonuçları...

    12 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

    İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel 12 Şubat On Numara sonuçları belirlendi! On Numara sonuçlarına göre kazanan numaraların listesi...