12 Şubat On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bayilere giderek milyonluk ikramiyenin talihlisi olmak için kupon dolduranlar akşam saatlerinde On Numara'da günün ikramiye kazanan şanslı sayılarını sık sık araştırıyor. Bilindiği üzere şans oyununda geçtiğimiz yıl ağustos ayında değişikliğe gidildi. Yeni dönemde çekilişler pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla yapılıyor. İşte 12 Şubat On Numara sonuçları...

12 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;