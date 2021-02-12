- Çalışmada dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Simülasyon yapıldı ve özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

20 MİLLETVEKİLİNE SAHİP OLMAK SEÇİME KATILMA ŞARTI OLMAYACAK

- Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak.