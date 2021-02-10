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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

TÜRKİYE'NİN UZAY HAMLESİ

Türkiye'nin 10 yıllık haritası belirlendi. Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz. Uzay yarışında Türkiye önemli konuma gelecek.



Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.



UZAYA GİDENE NE İSİM VERİLECEK?

Uzay insanlarına Türkçe bir isim vermek istiyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...