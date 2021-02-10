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    • 10.02.2021 10:24
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan "Uzay Hamlesi" açıklaması

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Varank, "Türkiye'nin 10 yıllık haritası belirlendi. Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz. Uzay yarışında Türkiye önemli konuma gelecek." dedi.

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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

    Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

    TÜRKİYE'NİN UZAY HAMLESİ
    Türkiye'nin 10 yıllık haritası belirlendi. Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımayı hedefliyoruz. Uzay yarışında Türkiye önemli konuma gelecek.

    Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.

    UZAYA GİDENE NE İSİM VERİLECEK?
    Uzay insanlarına Türkçe bir isim vermek istiyoruz.

    AYRINTILAR GELİYOR...

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