10 Şubat Erdoğan açıklaması saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? Erdoğan müjde nedir?

Erdoğan müjde saat kaçta açıklanacak? Erdoğan açıklaması için heyecan dorukta. Başkan Erdoğan, Çarşamba gününü yani bugünü belirterek vatandaşlara bir müjdesi olduğunu duyurmuştu. Açıklamanın ardından Türkiye'nin kilitlendiği konu Başkan Erdoğan açıklaması oldu. Peki, Erdoğan açıklaması saat kaçta? Erdoğan müjde nedir?