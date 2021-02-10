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    • 10.02.2021 09:55
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    10 Şubat saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? nedir?

    Başkan Erdoğan tarafından daha önce müjde olarak nitelendiren açıklama merakla bekleniyor. Erdoğan yaptığı açıklamasında; Çarşamba gününü işaret ederek vatandaşlarla önemli bilgiler paylaşacağını ifade etmişti. Peki Erdoğan açıklama saat kaçta? nedir? Yasaklar kalkacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    10 Şubat Erdoğan açıklaması saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? Erdoğan müjde nedir?

    Erdoğan müjde saat kaçta açıklanacak? Erdoğan açıklaması için heyecan dorukta. Başkan Erdoğan, Çarşamba gününü yani bugünü belirterek vatandaşlara bir müjdesi olduğunu duyurmuştu. Açıklamanın ardından Türkiye'nin kilitlendiği konu Başkan Erdoğan açıklaması oldu. Peki, Erdoğan açıklaması saat kaçta? Erdoğan müjde nedir?

    ERDOĞAN MÜJDE NEDİR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim"sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.,

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

    ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

    Açıklamanın ne zaman yapılacağına ilişkin bir duyuru henüz yapılmadı. Ancak açıklamanın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.
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    Haberler Güncel 10 Şubat Erdoğan açıklaması saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? Erdoğan müjde nedir?