Uzaya gidecek Türk vatandaşına ne isim verilecek? Milli Uzay Programı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgilerden biri oldu. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamaları gündem konusu oldu ve detaylar araştırılmaya başlandı. Peki aya yolculuk hangi yılda olacak, nasıl gerçekleşecek? Artık astronot yerine Türkçe bir isim bulunacak. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
UZAYA GİDECEK TÜRK VATANDAŞINA NE İSİM VERİLECEK?
Türkiye'nin büyük merakla beklediği milli uzay programının açılışı dün yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, aya yolculuk için 2023 yılını işaret etti. Yapılan açıklamada uzaya Türk vatandaşı gönderileceği bildirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.
İŞTE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN UZAY PROGRAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz." dedi.
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Türkiye'nin ilk Milli Uzay Programını dünyaya ilan edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Bu program, gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Küresel uzay yarışında, ülkemizi üst liglere taşıyacak bu yol haritasının başarıyla hayata geçmesini diliyorum." diye konuştu.
Erdoğan, 18 yıldır Allah'ın kendilerine güzel hizmetler, yatırımlar, atılımlar vesilesiyle milletin huzuruna çıkmayı nasip ettiğini belirterek, "Bugün de evlatlarımız adına, geleceğin Türkiye'si adına yine bir büyük projenin heyecanı ile karşınızda bulunuyorum. Yüzyıllar boyunca yeryüzünde adaletin, ahlakın ve barışın öncülüğünü yapan medeniyetimizin gökyüzündeki yolculuğuna kapı aralıyoruz." dedi.
Türkiye'nin uzaydaki hak ve menfaatlerini nasıl koruyacaklarını ve gelecek 10 yılı nasıl şekillendireceklerini açıklayacaklarını söyleyen Erdoğan, "Paylaşacağımız hedefler, bir hayal ürünü değil, havacılık ve uzay teknolojilerinde bugüne kadar başardıklarımızın bir üst noktaya taşınmasıdır." ifadelerini kullandı.