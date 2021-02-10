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    • 10.02.2021 07:53
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    SON DAKİKA: İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

    Son dakika haberine göre, İstanbul'da 2 gündür devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Buna göre, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

    AA
    Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.


    İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
    İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

    Şehir Hatları'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi