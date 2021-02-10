SON DAKİKA: FETÖ'nün işkence timi deşifre oldu!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Harp Okulu'ndaki işkenceci askerler hakkında yürütülen 'Vefa' soruşturmasında 150 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İşkenceci generaller arasında Ankara'yı bombalayan F16'lara havada yakıt sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, eski tümgeneral Fethi Alpay ve TBMM'yi bombalama emrini veren eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı gibi isimler yer aldı.



107 şüpheli darbe girişimi nedeniyle halen cezaevinde. Aralarında eski albay ve yarbayların bulunduğu 42 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik olarak da İstanbul merkezli 15 ilde dün operasyon düzenlendi.





Sabah'ın haberine göre, Başsavcı İsmail Uçar ve başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinesinde cumhuriyet savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'cü askerlerin işkencesine uğrayan mağdur öğrenciler arasında 3 tıp fakültesi öğrencisi, 2 cumhuriyet savcısı ve pilotlar var. Operasyon kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler "Müteaddit Kez Astlarına İşkence Yapılması Hususunda Emir Vermek ve Müteaddit Kez İşkence Yaptırmak, Müteaddit Kez İşkence Yapılmasına Göz Yummak Suretiyle Suçun Örgütlü ve Planlı Bir Şekilde İşlenmesine Göz Yummak"la suçlanıyor.