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    • 10.02.2021 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 10 Şubat hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi! Meteorolojiden gelen hava durumu raporuna göre İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 10 derece düşmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda 14 Şubat pazar günü İstanbul ve Bölgesi'nin tamamı kar yağışlı görünüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise bugün yurt genelinde yağışların genellikle yağmur ve sağanak, ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, 'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 10 Şubat il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın güney yönlerden Marmara'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz bölümü ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile öğle saatlerinden sonra doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ÇANKIRI °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

        KONYA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        KASTAMONU °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümünün yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        RİZE °C, 19°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Muş'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        HAKKÂRİ °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİİRT °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 10 Şubat hava nasıl olacak?