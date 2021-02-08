İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel görev alıyor.
Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-8 AMANOSLAR" Operasyonu başlatıldı.