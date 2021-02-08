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    • 08.02.2021 10:07
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı!

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel görev alıyor.



    Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-8 AMANOSLAR" Operasyonu başlatıldı.



        Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.



        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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