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    • 29.12.2020 07:17
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    rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan 'a da sahip çıktı

    Rüşvet aldığı gerekçesiyle mazbatası iptal edilen ve hakkında yürütülen soruşturma sonucu tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı 'a sahip çıktı. Yargı kararlarını tanımayan CHP'liler "Bunlar komplo" iddiasında bulundu.

    CHP rüşvetçiye de sahip çıktı

    Taciz ve tecavüz iddialarıyla sıkışan yönetimi, bu kez de suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve rüşvet suçlarından tutuklanan eski Ceyhan Belediye Başkanı 'a sahip çıktı. Son seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen, ardından düzenlenen operasyonda 23 kişi ile hakkında gözaltı kararı verilen Aydar, 19 Aralık'ta 5 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ise İl Başkanlığı'nda Muharrem Erkek ve Parti Meclisi Üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da katıldığı toplantıda skandal açıklamalar yaptı.

    Torun, Aydar'ın "haksız ve hukuksuz bir şekilde görevden alındığını" ileri sürerek, "Ortada da bir suç yokken cezaevine alınarak suç uydurulmaya, bir şekilde suç oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bunu birçok belediyemizde yaşıyoruz, komplolarla karşı karşıyayız. Ama hiçbir zaman bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.



    Rüşvete konu işlemin "vatandaşların yaptığı bağış" olduğunu ileri süren Torun, "Kadir Aydar'ı cezaevine göndermek haksız hukuksuzdur. Ortada oluşmuş hiçbir şey yok. Sadece vatandaşın anaokulu, kreş, taziye evi bağış olarak yaptırılması suç olarak kabul ediliyor. Biz bunun sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise rüşvet iddialarının bir dayanağı olmadığını, Aydar ailesinin Ceyhan'da birçok hizmet yaptığını belirtti.

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    Haberler Güncel CHP rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanan Kadir Aydar'a da sahip çıktı