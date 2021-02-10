SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi bugün açıklıyor! İşte tahminler...

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjde ile ilgili açıklamalarına kilitlendi. Adeta nefeslerin tutulduğu ve daha önce Karadeniz Doğal gazında olduğu gibi heyecan oluşturan müjde açıklamasına artık saatler kaldı. Erdoğan'ın önceki gün ilan ettiği ve "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözleriyle duyurduğu büyük gün resmen geldi ve gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.
Cumhurbaşkanlığından, Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular...
YERLİ AŞI OLABİLİR Mİ?
İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.