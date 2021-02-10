SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi bugün açıklıyor! İşte tahminler...





EKONOMİK BİR MÜJDE OLABİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.



YENİ ANAYASA DA GÜNDEMDE

Diğer yandan henüz çalışmaları şekillenmemiş olsa da Yeni Anayasa da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde gündeme getirdiği konulardan oldu. Reformlarla birlikte siyaset kulislerinde gündem yaratan bir açıklama da Yeni Anayasa ile ilgili olmuştu.