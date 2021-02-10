Takvim, fırsatçıya savaş açtı. Mutfağımıza uzanan kirli elleri gündeme taşıdı. Market tuzakları için de herkesi uyardı. Halkın gazetesi olduğunu kanıtladı.Vatandaş bu haberlerle aydınlandı. Bazıları ise okuduğunu anlamadı. Trollerin peşine takıldı. Halk düşmanları yerine halkın gazetesini hedef aldı.