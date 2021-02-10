Takvim, fırsatçıya savaş açtı. Mutfağımıza uzanan kirli elleri gündeme taşıdı. Market tuzakları için de herkesi uyardı. Halkın gazetesi olduğunu kanıtladı.
Vatandaş bu haberlerle aydınlandı. Bazıları ise okuduğunu anlamadı. Trollerin peşine takıldı. Halk düşmanları yerine halkın gazetesini hedef aldı.
TAKVİM'İN BU HABERLERİNİ ISRARLA ANLAMIYORLAR
* PORTAKAL
TARLADA 1 TL
MARKETTE 9 TL
* MANDALİNA
TARLADA 75 KURUŞ
MARKETTE 10 LİRA MARKETTE 10 LİRA
BU MANŞETİ DE KÜRSÜDEN GÖSTER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi yandaşı olan gazeteleri bile gözden kaçırdı. TAKVİM'in market haberlerinin aynısının 31 Ocak'ta yayınlandığını ıskaladı. Komik duruma düştüğünü dahi anlamadı.
DÜNYACA ÜNLÜ DOKTORLAR ÖNERDİ - BEYİNE 'İYİ' GELEN BESİNLER
KABAK ÇEKİRDEĞİ
BALIK
DOMATES
ISPANAK
BİTTER ÇİKOLATA
AVOKADO
CEVİZ
TARÇIN
BAL KABAĞI
ARPA
KAHVE
YER FISTIĞI