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    Marketlerin tuzaklarını anlatan 'i hedef alan komik duruma düştü: Aynı haberi kendi yandaşı olan gazete yapmış

    Genel Başkanı , vatandaşın mutfağına uzanan kirli elleri gündeme taşıyan, marketlerin tuzaklarına karşı okurlarını bilgilendiren halkın gazetesi 'i hedef aldı. Kendi yandaşı olan gazeteleri gözden kaçırarak TAKVİM'in market haberini kürsüden göstereren Akşener, komik duruma düştü.

    Takvim


    Takvim, fırsatçıya savaş açtı. Mutfağımıza uzanan kirli elleri gündeme taşıdı. Market tuzakları için de herkesi uyardı. Halkın gazetesi olduğunu kanıtladı.

    Vatandaş bu haberlerle aydınlandı. Bazıları ise okuduğunu anlamadı. Trollerin peşine takıldı. Halk düşmanları yerine halkın gazetesini hedef aldı.




    TAKVİM'İN BU HABERLERİNİ ISRARLA ANLAMIYORLAR

    * PORTAKAL
    TARLADA 1 TL
    MARKETTE 9 TL

    * MANDALİNA
    TARLADA 75 KURUŞ
    MARKETTE 10 LİRA MARKETTE 10 LİRA




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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi yandaşı olan gazeteleri bile gözden kaçırdı. TAKVİM'in market haberlerinin aynısının 31 Ocak'ta yayınlandığını ıskaladı. Komik duruma düştüğünü dahi anlamadı.

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    Haberler Güncel Marketlerin tuzaklarını anlatan TAKVİM'i hedef alan Meral Akşener komik duruma düştü: Aynı haberi kendi yandaşı olan gazete yapmış