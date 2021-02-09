Bayraktar, TEKNOFEST ile kendilerinin gençlere uzay teknolojilerini sevdirmeyi de amaçladıklarına değinerek, "Bu alanda ilk hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeterli insan kaynağı olacağına inanıyorum. Yeter ki ilgi duysunlar, potansiyel var, ilgi de olması lazım. Bu programla gençlerimizin gerekli ilgiyi göstereceğini de düşünüyorum." diye konuştu.
"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uzay alanındaki hedeflerin heyecan verici olduğunu belirtti.
Türkiye için önemli bir günün yaşandığını ifade eden Mandal, "Heyecanlı ve coşkuluyuz. Ülkemizdeki uzay çalışmalarında yeni bir döneme giriyoruz." diye konuştu.
Mandal, daha önce de Türkiye'de uzay çalışmaları yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bugünden itibaren çok daha etkili bir şekilde biz de varız. Cumhurbaşkanımız uzay alanındaki hedefleri sıraladı. Her biri heyecan verici, aynı zamanda sorumluluk da gerektiriyor. Bu sürecin bir paydaşı olarak her aşamada, var gücümüzle, insan kaynağımızla, altyapımızla, desteklerimizle var olup Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefleri 2023'ten başlayarak yerine getirmeye başlayacağız."
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Marmara Araştırma Merkezi gibi tüm birimlerle uzay çalışmalarında Türkiye'yi layık olduğu konuma daha kurumsal bir yapıyla ulaştıracaklarını söyleyen Mandal, "Bu süreçte ciddi emek veren bilim insanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle uzaya hevesli olan gençlerimizin uzay heyecanının artarak devam etmesi için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"BURADAKİ BAŞARIMIZ ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR KATKI YAPACAK"
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak böyle bir güne şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Programda açıklanan hedefler doğrultusunda ROKETSAN'ın Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlamakla görevlendirildiğine dikkati çeken İkinci, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ileri teknolojiler ve uzay teknolojilerini içeren tesislerimizin açılışını yapmıştık. Bu tesislerde geliştireceğimiz teknolojilerle inşallah ülkemizin uzaya bağımsız olarak erişimini sağlayacağız. Bu görevin en önemli parçası olarak kendi milli uydumuzu, 100 kilogramlık mikro uydumuzu kendi roketlerimizle uzaya fırlatacak, yörüngeye yerleştirecek teknolojileri sağlayacağız. Bunun ilk adımı olan sonda roketlerimizi başarıyla uzaya fırlattık. Buradaki başarımızın ülkemize büyük bir katkı yapacağını değerlendiriyorum."