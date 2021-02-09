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    • 10.02.2021 01:45
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    Başkan Erdoğan'ın tanıttığı '' heyecanla karşılandı: Ülkemize büyük bir katkı yapacak

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Türkiye'nin 'nın tanıtımında 10 yıllık hedefleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hedefler heyecanla karşılandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Uzay hamlesi ses getirdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında 10 yıllık hedefleri açıkladı.

    Erdoğan'ın açıkladığı hedefler heyecanla karşılandı.

    T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Uzay Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "UZAY ALANINDA SON NOKTAYI YAKALAYABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"
    Bayraktar, "Geleceğin trendlerine odaklanarak uzay alanında da inşallah insansız hava araçlarında olduğu gibi son noktayı yakalayabileceğimize inanıyorum." dedi.

    Programın, havacılık alanında çalışanlar ve TEKNOFEST'te yarışmaları düzenlenen uzay çalışmaları için çok önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Telekomünikasyon ve televizyon yayınları gibi kullandığımız birçok teknoloji, uydu teknolojileri sayesinde oluyor. Bunun yanında özellikle günümüzde uzaya fırlatma sistemleri, savunma sanayii ve füze sistemleri açısından da uzay teknolojilerinin çok önemli bir kısmını teşkil ediyor. Uzaya bir cihaz gönderecekseniz onun fırlatma sistemini de geliştirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, bu niyetle TEKNOFEST'in en çok ilgi çeken yarışmalarından "model uydu" ve "roket" yarışmalarını tasarladıklarını, gençlerin uzay çalışmalarına merak salmalarını istediklerini, bu alana yönelmek isteyen gençlerin de yarışmalara büyük ilgi gösterdiğini anlattı.

        Uzay çalışmalarının, ticari gibi gözükmese de teknolojinin diğer alanlarını canlandırdığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Diğer teknolojilerin gelişmesinde bir lokomotif diyebiliriz. İnsanoğlu aya gittiğinde, o serüven sayesinde geliştirdiği binlerce patent var, belki bugün kullandığımız yüksek teknoloji ürünlerin içine girmiş durumda. Ülkemiz de bu alanda geri kalamazdı. Hızlı dönüşüm içeren dijital çağda görüyoruz ki yeni bir inovasyon geçmişin alışkanlıklarını yıkabiliyor. Bu anlamda geleceğin trendlerine odaklanarak uzay alanında da inşallah insansız hava araçlarında olduğu gibi son noktayı yakalayabileceğimize inanıyorum."

        Bayraktar, bu teknolojilerin geliştirilmesinde gençlere büyük işler düştüğünü belirterek, belki binlerce ufak girişimin program kapsamında yer bulacağını ve Türkiye'yi uzayda hak ettiği yere taşıyacağını dile getirdi.

        Uzay alanında önde gelen ülkelerde ciddi tanıtım faaliyetleri yapıldığına işaret eden Bayraktar, küçük yaşlardan itibaren bu alana ilgi duyulması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

        Bayraktar, TEKNOFEST ile kendilerinin gençlere uzay teknolojilerini sevdirmeyi de amaçladıklarına değinerek, "Bu alanda ilk hedeflerimizi gerçekleştirmek için yeterli insan kaynağı olacağına inanıyorum. Yeter ki ilgi duysunlar, potansiyel var, ilgi de olması lazım. Bu programla gençlerimizin gerekli ilgiyi göstereceğini de düşünüyorum." diye konuştu.

        "YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"
        TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uzay alanındaki hedeflerin heyecan verici olduğunu belirtti.

        Türkiye için önemli bir günün yaşandığını ifade eden Mandal, "Heyecanlı ve coşkuluyuz. Ülkemizdeki uzay çalışmalarında yeni bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

        Mandal, daha önce de Türkiye'de uzay çalışmaları yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bugünden itibaren çok daha etkili bir şekilde biz de varız. Cumhurbaşkanımız uzay alanındaki hedefleri sıraladı. Her biri heyecan verici, aynı zamanda sorumluluk da gerektiriyor. Bu sürecin bir paydaşı olarak her aşamada, var gücümüzle, insan kaynağımızla, altyapımızla, desteklerimizle var olup Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefleri 2023'ten başlayarak yerine getirmeye başlayacağız."

        TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Marmara Araştırma Merkezi gibi tüm birimlerle uzay çalışmalarında Türkiye'yi layık olduğu konuma daha kurumsal bir yapıyla ulaştıracaklarını söyleyen Mandal, "Bu süreçte ciddi emek veren bilim insanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle uzaya hevesli olan gençlerimizin uzay heyecanının artarak devam etmesi için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        "BURADAKİ BAŞARIMIZ ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR KATKI YAPACAK"
        ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak böyle bir güne şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Programda açıklanan hedefler doğrultusunda ROKETSAN'ın Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlamakla görevlendirildiğine dikkati çeken İkinci, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ileri teknolojiler ve uzay teknolojilerini içeren tesislerimizin açılışını yapmıştık. Bu tesislerde geliştireceğimiz teknolojilerle inşallah ülkemizin uzaya bağımsız olarak erişimini sağlayacağız. Bu görevin en önemli parçası olarak kendi milli uydumuzu, 100 kilogramlık mikro uydumuzu kendi roketlerimizle uzaya fırlatacak, yörüngeye yerleştirecek teknolojileri sağlayacağız. Bunun ilk adımı olan sonda roketlerimizi başarıyla uzaya fırlattık. Buradaki başarımızın ülkemize büyük bir katkı yapacağını değerlendiriyorum."

        İkinci, Milli Uzay Programı'nın bütün sektörü ve uzayla ilgilenen vatandaşları sevindirecek güzel haberlerle dolu olduğuna işaret ederek, sanayinin bütün kabiliyetlerini birleştirerek hedeflere emin adımlarla ulaşmayı planladıklarını söyledi.

        "BU ÇALIŞMALARIN BİR PARÇASI OLMAK MUTLULUK VERİCİ"
        ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzay alanında ortaya koyduğu vizyonun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Bu vizyon kapsamında üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır olduklarını dile getiren Görgün, şöyle devam etti:

        "ASELSAN olarak uydu sistemlerine faydalı yükler, almaçlar, göndermeçler, yer sistemleri konularında çalışmalar yapıyoruz. Var olan tüm programlarda mutlaka görev yükleri konusunda bir katkımız var. Bugünkü lansmandan sonra üzerimize daha büyük görevler düştüğünün farkındayız. Bu anlamda şirketimizin etkinliğini, programa katkısını ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği insan kaynağının geliştirilmesi konusunda da çalışmalarımızı, paydaş kurumlarımız ve üniversitelerimizle, gençlerimizle birlikte artırarak devam ettireceğiz."

        Görgün, bu çalışmaların bir parçası olmanın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

        DÜNYA BASININDA YANKILANDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında 10 yıllık hedefleri açıkladı.


        Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı"na geniş veren Rus basını, Türkiye'nin 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını aktardı.

        Rus haber ajansı RİA Novosti, "Türkiye 2023'te Ay'a uzay aracı göndermeyi planlıyor" başlığıyla verdiği haberde, Başkan Erdoğan'ın, söz konusu plan için Türk mühendislerine güvendiğine yönelik açıklamalarına yer verdi.

        TASS Ajansı, "Erdoğan Türkiye'nin uzaydaki planlarından bahsetti" başlığıyla gördüğü haberde, Türkiye'nin uzaya erişim kazanmak için uluslararası katılımlı bir uzay üssü kurmayı planladığına işaret edildi.

        "MİLLİ BİR MARKA"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkesinin yeni nesil uyduların geliştirilmesinde milli bir marka oluşturmayı planladığı sözlerine yer veren İzvestiya gazetesi de Türkiye'nin 2028'de uzay aracını yakın yörüngeye çıkarmak istediğini belirtti.

            ABD BASINI DA İLGİSİZ KALMADI
            Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Uzay Programı", başta Associated Press (AP) ve Reuters haber ajansları olmak üzere ABD basınında geniş yer buldu.

            AP'nin, "Türkiye, 2023 Ay görevini içeren uzay programını açıkladı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda yaptığı konuşmasından alıntılara yer verildi.

            "TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL ROLE YERLEŞTİRME VİZYONU"
            Haberde, Milli Uzay Programı'nın, "Erdoğan'ın, Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü" şeklinde değerlendirme yapıldı.

            Türkiye'nin 2018'de Türk Uzay Ajansını kurduğuna işaret edilen haberde, Milli Uzay Programı'nın bilim insanlarına araştırmalar için yeni iş alanları açılmasına ve ülkeden beyin göçünün azaltılmasına etki edebileceği görüşü dile getirildi.

            Reuters'in, "Erdoğan, 'Türkiye 2023'te Ay'a ulaşmayı hedefliyor' dedi" başlıklı haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı değerlendirildi.

            Haber'de, Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmada belirlediği 10 stratejik hedefe işaret edilirken, Türkiye'nin 8 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan yeni uydusu Türksat 5A'nın da altı çizildi.

            AP ve Reuters'in konuya ilişkin haberleri, ABD'nin ulusal ve yerel televizyon ile gazetelerinde de geniş olarak kullanıldı.
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