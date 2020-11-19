İmamoğlu'nun, yediği lüks yemeklerin faturalarını İstanbullulara ödettiğini aktaran Göksu, "Aslında her şey bundan 500 gün önce Başkanlık makamının mutfağında kurgulanan antrikot ve musakka senaryosuyla başladı. Kameralar önünde; 'Ben de personelle birlikte musakka yiyeceğim' diye konuşan sayın Başkan, kameraların olmadığı yerlerde yediği lüks yemeklerin faturalarını maalesef İstanbullulara ödetti. Kameralar önünde 'İsrafı sona erdireceğim' diyen Sayın Başkan, kameraların olmadığı lüks restoranlarda israfta sınır tanımayarak büşon paralarını bile İstanbullulara ödetti. Hatta o da yetmedi, kişi başına 6 bin 395 TL yemek parası ödetti" şeklinde konuştu.

"HEPSİ ŞOV!"

İmamoğlu'nun Yenikapı, Fazilet Durağı ve 'Temel Atmama' törenlerini de kötü birer 'şov' olarak nitelendiren Tevfik Göksu şu ifadelere yer verdi:

"Yenikapı'da şov yapmaya çalıştınız ama elinize yüzünüze bulaştırdınız. Fazilet Durağı yalanında ise İstanbullulara iftira attınız ve böylece Fazilet kavramının, sizin için sadece uğramadığınız bir durak isminden ibaret olduğunu hepimiz anlamış olduk. Temel atmama töreniyle acziyetinizi ortaya koyup kendinizi birkaç yandaş ve yapraklara alkışlatmak zorunda kaldınız."

"İSRAF SENARYOLARINI TEK TEK HAYATA GEÇİRDİLER"

İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada 'İBB yönetimi sadece partizan, sadece samimiyetsiz değil, aynı zamanda müsriftir' diyerek İBB'de yapılan israfları anlatan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "O gün için perakende fiyatı yaklaşık 1 lira olan maskeleri, toptan yaklaşık 3 liraya aldılar. Market zincirlerinden 75 liraya alınabilen yardım kolilerini, toptan 150 liraya almak gibi başka büyük bir müsriflik örneği sergilediler. Piyasada litresi 15 TL'den satılan dezenfektanın litresine 75 TL ödeyerek İstanbulluların parasını çarçur ettiler. Kısaca her şeyi normal fiyatının birkaç katına aldılar. Yani uydurdukları israf senaryosunu kendileri hayata geçirdiler" ifadelerini kullandı.

"ENGEL SİZİN KENDİ ZİHNİYETİNİZDE"

İBB yönetiminin 'Engelleniyoruz' açıklamalarına 'Engel sizin mensubu olduğunuz siyasal zihniyette' diyerek cevap veren Başkanvekili Göksu 'buradaki arkadaşlar şimdi şok olacak' deyip şu şekilde konuştu:

"İBB yönetimi tüm bu illüzyonları, samimiyetsizlikleri, yeteneksizlikleri ve beceriksizlikleri ortaya çıkınca bu defa "engelleniyoruz" yalanına sarıldı. Bana engellenen bir tane projenizi gösterebilir misiniz? Bir tane gösterin hatta yarım proje gösterin onu da kabul edeceğim. Gösteremezsiniz. Sizi hükümetimiz engellemiyor bunu zaten siz kendiniz bütçede yalanlıyorsunuz. 30.09.2020 tarihi itibariyle bütçe gerçekleşme sayıları, öz kaynaklarda gerçekleşme oranı ilk 9 ay için %18. Merkezi hükümetten alınan payın gerçekleşme oranı % 67. Bu demektir ki yıl sonu itibariyle özkaynak gerçekleşme oranınız % 50'nin altında olacakken merkezi hükümetten gelen geliriniz ise % 100'ü geçecektir. Hükümetimizin engel olduğu projeniz hangisidir. Sizi engelleyen yok, ancak bahaneniz çok. Engel sizin zihniyetinizde. Engel sizin mensubu olduğunuz siyasal zihniyette. Batan ekonomi olsaydı bu size gelmezdi batan sizin zihniyetiniz."

İSTANBUL'UN PROBLEMLERİNE KÖR KALDILAR

İBB yönetiminin İstanbul'un problemlerine karşı kayıtsız kaldığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Beceriksizliklerini örtmek için ortaya attıkları 'engelleniyoruz' bahanesinin de sürdürülebilir olmadığını görünce, bu sefer 'Çalışıyoruz, İstanbul için yatırım yapıyoruz' hikâyesi oluşturmak istediler. Ama anlatacak bir hikâyeleri yoktu. O yüzden siyasi intihalciliğe başladılar. Yani bizim yaptığımız projeleri sanki yeni yapılmış ve kendi vaatlerinizin tutulması gibi gösterdiler. Kurbağalıdere, Üsküdar Meydanı, Kent Ormanları, Mecidiyeköy Metrosu, Maalesef dün de Tuzla Hacet Deresi gibi.

İstanbul'un problemlerine kör kaldılar. İstanbul'u yönetim kuraklığına mahkum ettiler. Bu kenti yönetmek yerine iletişim illüzyonları ile algıyı yönetmeye çalıştılar" dedi.

GÖKSU: İBB DEPREM İÇİN SADECE ÇALIŞTAY YAPTI