ANADOLU'NUN İMARINA BÜYÜK KATKI

Anadolu'nun imarı için büyük emekler sarf eden Cacabey, bir çok hayır kurumu yaptırmıştır.

Bu arada Eskişehir'de bir cami ve bir han yaptırmış, 17 cami ve zaviyeyi de onarıma almıştır.

Selçukluların en parlak döneminde (13.yy) Erzurum, Eskişehir, Tokat, Kayseri, Konya da birçok köprü, cami, medrese, hayır kurumları ve günümüze kadar kalan anıtlar yaptırılmıştır.