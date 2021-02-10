Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2021 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 11:17
    ABONE OL

    kimdir? Caca Bey medresesi nerededir? Astronomi alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?

    Başkan Erdoğan dün yaptığı tarihi açıklamasında uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı ve na veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. Bu çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Genel Başkanı , '' fikrini sundu. Peki, , asıl adı nedir, hangi dönem yaşadı, hangi alanda ün yaptı, hangi eserleri verdi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Caca Bey kimdir? Caca Bey medresesi nerededir?

    Başkan Erdoğan dün yaptığı tarihi açıklamasında uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı ve Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi ve 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. Bu çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Caca Bey' fikrini sundu. Peki, Caca bey kimdir, asıl adı nedir, hangi dönem yaşadı, hangi alanda ün yaptı, hangi eserleri verdi? İşte detaylar...

    CACA BEY KİMDİR?

    Selçuklular döneminde Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail (Cacabey) 1240 yılında Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir.

    KIRŞEHİR'E BEY OLUYOR

    Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler, beyler, emirlikler ile yönetiliyordu. Eskişehir Emiri olarak görülen Cacabey, bir süre Tokat'ta kaldıktan sonra Kırşehir'e bey olmuştur. Kırşehir Beyi iken, Emirhor olan Eseddedin İsyanı'nı bastırdı. Elbistan Savaşı'na katıldı. Orada Mısır Memlük Sultanı Baybars'a esir düştü. Baybars bütün esirleri serbest bırakınca Cacabey Şam'dan Kırşehir'e döndü. Bir hükümdar gibi Kırşehir'de hüküm süren Cacabey'in ünü, kısa sürede her tarafa yayıldı.

    MEVLANA'NIN ÖVGÜSÜNE MAZHAR OLUYOR

    Genç yaşta üstün zekası ve kabiliyetiyle dikkatleri üzerine Cacabey, kısa zamanda büyükler arasına karıştı. Mevlana, yazdığı mektupta onu övmüş, başarısını tescil etmiştir. Aralarındaki birçok görüşmede de bu konuyu dile getirmiştir. Özel Türkçe konuşan, emirleri ve devlet yazışmalarında Türkçe yazan Cacabey, kendi idaresinde olan büyük veli Hacı Bektaş ile de ilgilenmiş, onu himaye etmiş, pek çok kere görüşmüşlerdir.

        ANADOLU'NUN İMARINA BÜYÜK KATKI

        Anadolu'nun imarı için büyük emekler sarf eden Cacabey, bir çok hayır kurumu yaptırmıştır.

        Bu arada Eskişehir'de bir cami ve bir han yaptırmış, 17 cami ve zaviyeyi de onarıma almıştır.

        Selçukluların en parlak döneminde (13.yy) Erzurum, Eskişehir, Tokat, Kayseri, Konya da birçok köprü, cami, medrese, hayır kurumları ve günümüze kadar kalan anıtlar yaptırılmıştır.

        TARİHTE İLK GÖK BİLİM MEDRESESİNİ AÇIYOR

        Kırşehir'de bu gün bir mimari anıt olarak yükselen ve Camii olarak kullanılan Cacabey Medresesi'ni de Cacabey yaptırmıştır. Devrin fakültesi gözüyle bakılan ve tarihte ilk gök bilimleri medresesi olarak kabul edilen bu binada Türkçe eğitim veriliyordu. Cacabey'in, Arapça ve Acem dili ile de eserleri vardır. Ayrıca İslam Hukuku ile felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretiliyordu.

        Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi'nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı.

        Bundan anlaşıldığına göre, bu medrese o dönemlerde astronomi araştırmaları yapılıyor, matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim veriyordu. O dönemin Üniversitesi idi.

        TÜRBESİ MEDRESEDE

        Bazı kaynaklar Cacabey döneminde 1261 yılında bir Moğol istilası sırasında 93 yaşındaki Ahi Evran-ı Veli'nin bu istilada öldürüldüğü söylenmektedir. Ayrıca Mevlana'nın oğlu Alâeddin Çelebi de bu istilada Ahi Evren ile birlikte katledilmiştir.

        Cacabey, 1301 yılında Kırşehir'e saldıran Rum tekfurları ile savaşırken şehit düşmüştür. Cacabey, 1272'de yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir.

        ESERLERİ

        Cacabey'e ait Arapça ve Moğolca 4 vakıfname bulunmaktadır. Bu vakıfnamelerde medresi, mescit, hanıkâa, zaviye, mektep, dar'ül el süleha, türbe ile Kayseri, İskilip ve Eskişehir'de pek çok eserler yaptırdığı yazılmaktadır.

        Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.

        Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor.

            PEKİ UZAYA GİDECEK TÜRK UZAY YOLCUSUNUN YERLİ İSMİ NE OLACAK?

            Başkan Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

            Başkan Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

            BİNLERCE İSİM ÖNERİSİ GELDİ
            Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığı için sosyal medyada kimi "Akıncı" kimi "uzay adam" isimlerini önerdi.

            Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.

            BAHÇELİ'DEN ÖNERİ

            Türkiye'nin uzay çalışmalarını yapmak üzere seçilecek kişiye isim önerisi veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Caca Bey' fikrini sundu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Caca Bey kimdir? Caca Bey medresesi nerededir? Astronomi alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?