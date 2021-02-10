Başkan Erdoğan dün yaptığı tarihi açıklamasında uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı ve Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi ve 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. Bu çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Caca Bey' fikrini sundu. Peki, Caca bey kimdir, asıl adı nedir, hangi dönem yaşadı, hangi alanda ün yaptı, hangi eserleri verdi? İşte detaylar...
CACA BEY KİMDİR?
Selçuklular döneminde Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail (Cacabey) 1240 yılında Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir.
KIRŞEHİR'E BEY OLUYOR
Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler, beyler, emirlikler ile yönetiliyordu. Eskişehir Emiri olarak görülen Cacabey, bir süre Tokat'ta kaldıktan sonra Kırşehir'e bey olmuştur. Kırşehir Beyi iken, Emirhor olan Eseddedin İsyanı'nı bastırdı. Elbistan Savaşı'na katıldı. Orada Mısır Memlük Sultanı Baybars'a esir düştü. Baybars bütün esirleri serbest bırakınca Cacabey Şam'dan Kırşehir'e döndü. Bir hükümdar gibi Kırşehir'de hüküm süren Cacabey'in ünü, kısa sürede her tarafa yayıldı.
MEVLANA'NIN ÖVGÜSÜNE MAZHAR OLUYOR
Genç yaşta üstün zekası ve kabiliyetiyle dikkatleri üzerine Cacabey, kısa zamanda büyükler arasına karıştı. Mevlana, yazdığı mektupta onu övmüş, başarısını tescil etmiştir. Aralarındaki birçok görüşmede de bu konuyu dile getirmiştir. Özel Türkçe konuşan, emirleri ve devlet yazışmalarında Türkçe yazan Cacabey, kendi idaresinde olan büyük veli Hacı Bektaş ile de ilgilenmiş, onu himaye etmiş, pek çok kere görüşmüşlerdir.