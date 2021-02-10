Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda tarihi açıklamalar yaptı.
Erdoğan, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." dedi.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı açıklayan Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı infografik paylaşıma, "Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak." ifadelerini ekledi.
Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak. pic.twitter.com/SyLT8kSzAI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2021