Çağatay Öztürk kimdir, kaç yaşında? Jigolo çetesi üzerinden dolandırıcılık! Çağatay Öztürk kim?

ÇAĞATAY ÖZTÜRK KİMDİR?

Mavi tikli Instagram hesabında sanatçı, söz yazarı ve besteci olduğu yazan çete elebaşı Çağatay Öztürk'ün lüks yaşam fotoğraflarıyla sosyal medya fenomeni haline geldiği ve takipçi sayısının da 52 bine yaklaştığı belirlenmişti. Çağatay Öztürk, 44 yaşında.

Albüm çıkardığı ve klip çektiği de tespit edilen Çağatay Öztürk'ün, bazı gece kulüplerinde şarkı söylediği, bazı TV ve radyolarda programlara katıldığı, dizilerde de rol aldığı paylaşımlarında yer almıştı.