İzmir son depremler! İzmir deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD İzmir deprem mi oldu?

İzmir deprem şiddeti kaç? İzmir son depremler listesi Kandilli ve AFAD verileriyle duyuruluyor. İzmir deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar bölgedeki son sarsıntıları ve şiddetini merak ediyor.