İzmir son depremler! İzmir deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD İzmir deprem mi oldu?

İzmir deprem şiddeti kaç? İzmir son depremler listesi Kandilli ve AFAD verileriyle duyuruluyor. İzmir deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar bölgedeki son sarsıntıları ve şiddetini merak ediyor.
İZMİR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD'tan yapılan açıklamada Urla'nın 40 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin yerin 5.29 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken depremin saati ise 10.30 olarak kayda geçti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.02.09 10:30:33 37.7492 26.3808 5.0 -.- 4.3 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.02.09 10:15:04 37.1922 28.6965 7.7 -.- 2.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.02.09 08:49:36 36.9565 27.3537 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.02.09 08:23:40 39.3117 40.7425 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.02.09 08:07:00 39.1248 36.0923 7.0 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.09 07:27:55 38.9510 26.0327 3.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.02.09 07:11:45 37.8492 26.8805 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 07:07:53 39.1150 36.0890 2.1 -.- 3.1 3.0 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.02.09 07:02:02 38.3248 38.7553 11.7 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2021.02.09 06:43:03 38.2968 38.8000 18.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.02.09 05:32:40 38.1350 25.9177 5.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.02.09 05:27:00 38.2950 38.7032 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.02.09 05:10:23 40.4962 33.5328 7.4 -.- 2.7 -.- GOLEZ-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel