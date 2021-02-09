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    • 09.02.2021 07:01
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    Son dakika: 'nden düşerek ölmüştü! Ska olayda flaş gelişme

    Son dakika haberi... 'nın ilçesinde fotoğraf çekilirken karnıi 7 aylık bebeği ile kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren ile ilgili flaş gelişme. Skandal olayın ardından Aysal'ın abisinin açıklaması kan dondurdu. Ağabey Aysal, ablasının doğacak çocuğu ile ilgili isim belirlediği ancak kocasının 'o toprak olacak' dediğini ifade etti.

    Skandal olayda flaş gelişme

    Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde fotoğraf çekilirken karnındaki 7 aylık bebeği ile kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren Semra Aysal ile ilgili flaş gelişme. Skandal olayın ardından Aysal'ın abisinin açıklaması kan dondurdu.

    Ağabey Aysal, ablasının doğacak çocuğu ile ilgili isim belirlediği ancak kocasının 'o toprak olacak' dediğini ifade etti.


    İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal (32), 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal (38) ile birlikte tatile gittiği Fethiye'de bulunan Kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü.

        Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmişti. Ancak Hakan Aysal'ın hamile eşini kayalıklardan aşağıya atarak öldürdüğü ortaya çıktı.

        ANLATTIKLARINDA TUTARSIZLIK VARDI
        Talihsiz kadının ağabeyi Naim Yolcu, olayın ilk baştan beri kaza olmadığını bildiklerini söyledi. Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe Başkanı olan Naim Yolcu, şunları anlattı: "Oraya gittiğimizde Hakan'a kız kardeşimin nasıl düştüğünü sordum. Nasıl düştüğünü anlatınca pek aklıma oturmadı. Tutarsızlık vardı. Konuşma tavrı bile ele veriyordu. Kız kardeşimin adına vekaletname çıkardığını ve bu şekilde kardeşimin adına kredi çektiğini öğrendik.

        Ayrıca kız kardeşimin üzerine 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırmış. Kız kardeşimin vefatından önce 84 bin, 15 bin ve 30 bin olmak üzere toplam 119 bin liralık 3 kredi çekmiş. Bu kredilerin ödemesi aylık 11-12 bin liraya denk geliyor.

            Bu kadar geliri olmadığı halde bir insan kredi borcunu nasıl ödeyebilir. Kardeşim kredi kartı bile kullanmazdı. Kız kardeşimin haberi olmadan bu kredileri çekmiş."


            ZORLA TATİLE GÖTÜRDÜ


            Kız kardeşinin doğumunun yaklaştığını ve bu nedenle yürümekte ve oturmakta güçlük çektiğini anlatan Naim Yolcu, "Kız kardeşimi zorla tatile götürmüş. Kardeşimi 3 saat uçurumun dibinde oturtuyor. Bu planlı bir cinayet. Doğmamış bebeği ile eşi öldü, ancak cenazede gözünden yaş gelmedi.

                Kardeşimin cenazesi eve getirildiğinde internete girip kredi borcunu ödemiş. Hâlâ yüreğim sızlıyor. Olaydan sonra Hakan'ın kız kardeşi bile yanımıza gelip, 'Hiç mi şüphelenmiyorsunuz? Bu şeytanın vücut bulmuş hali' dedi.

                Kız kardeşimin oğlu olacaktı. Adını Hamza koyacaktı. Ancak Hakan, 'İsmi Hamza olmayacak. O Toprak olacak' demiş. O anda düşünemiyorsunuz. Sadece oğlunun isminin 'Toprak' olmasını istiyor diye düşünüyorsunuz.

                Ama sonradan bu cümlenin ne kadar manidar olduğunu anladık" şeklinde konuştu.
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                Haberler Güncel Son dakika: Semra Aysal Kelebekler Vadisi'nden düşerek ölmüştü! Skandal olayda flaş gelişme