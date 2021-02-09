Ayrıca kız kardeşimin üzerine 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırmış. Kız kardeşimin vefatından önce 84 bin, 15 bin ve 30 bin olmak üzere toplam 119 bin liralık 3 kredi çekmiş. Bu kredilerin ödemesi aylık 11-12 bin liraya denk geliyor.