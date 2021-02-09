Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde fotoğraf çekilirken karnındaki 7 aylık bebeği ile kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren Semra Aysal ile ilgili flaş gelişme. Skandal olayın ardından Aysal'ın abisinin açıklaması kan dondurdu.
Ağabey Aysal, ablasının doğacak çocuğu ile ilgili isim belirlediği ancak kocasının 'o toprak olacak' dediğini ifade etti.
İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal (32), 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal (38) ile birlikte tatile gittiği Fethiye'de bulunan Kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü.