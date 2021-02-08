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    • 09.02.2021 06:10
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    SON DAKİKA: 'de tarafından itilen toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı

    Son dakika haberi! 'de 3 farklı ilçe sınırları açıklarında, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 123 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    DHA
    Yunan itti Türkiye kurtardı!

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat saat 06.10 ve 09.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmeni kurtardı.

    LASTİK BOT İÇERİSİNDE 36 KAÇAK GÖÇMEN
    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yine 6 Şubat günü saat 08.40 sıralarında Urla ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler lastik bot içerisindeki 36 kaçak göçmeni kurtardı.



    Öte yandan aynı tarihte saat 22.10 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 29 kaçak göçmeni kurtardı.

    Karaya çıkartılan göçmenler işlemlerinin ardından 'ne teslim edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir'de Yunanistan tarafından itilen toplam 123 kaçak göçmen kurtarıldı