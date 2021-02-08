Sanığın eşini planlayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, "Sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı, sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye'de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü, orada 3 saat kadar oturdukları, sanığın bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği, bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.