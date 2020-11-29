Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan S-400 mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılının reform yılı olacağını belirtti. Oktay, "S400 sisteminin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sistemler zaten kurulmuştur, testleri de yapılmıştır" diye konuştu.

    Oktay’dan S-400 mesajı
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılının reform yılı olacağını belirtti. Oktay, "S400 sisteminin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sistemler zaten kurulmuştur, testleri de yapılmıştır" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan S-400 mesajı