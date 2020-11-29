Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan S-400 mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılının reform yılı olacağını belirtti. Oktay, "S400 sisteminin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sistemler zaten kurulmuştur, testleri de yapılmıştır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılının reform yılı olacağını belirtti. Oktay, "S400 sisteminin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sistemler zaten kurulmuştur, testleri de yapılmıştır" diye konuştu.