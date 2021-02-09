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    • 09.02.2021 10:37
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    : 'da şiddetli sonrası çatılar uçtu ağaçlar devrildi! İşte fırtınanın bilançosu

    Megakent 'da şiddetli nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, ağaç devrildi. Birçok araç fırtınadan zarar gördü. Karadeniz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada binanın çatısının tamamı uçtu. Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı uçtu. 'da düşen çatının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Fırtınanın öğleden sonra yeniden başlaması bekleniyor. İstanbul'da fırtınanın bilançosu A Haber yayınında ekranlara getirildi.

    İstanbul'da fırtınanın bilançosu ağır oldu

    Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrilirken, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı. İtfaiye ekipleri bir binada sallanan bir demiri tehlike arz ediyor diye çıkarttı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilmişti.



    GAZİOSMANPAŞA'DA ÇATI UÇTU; MAHALLELİ DEPREM SANDI
    Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada binanın çatısının tamamı uçtu. Uçan çatı çevre binalara, yolda park halindeki araçlara da zarar verdi. Binalardaki hasar havadan da görüntülendi.



        ZEYTİNBURNU'NDA UÇAN ÇATI DÖRT ARACI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ
        Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi.

        BAĞCILAR'DA ÇATI UÇMA ANI KAMERADA
        İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok yerde evlerin çatısı uçtu. Bağcılar'da düşen çatının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün sokaktan geçtiği ve kıl payı çatının altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da şiddetli fırtına sonrası çatılar uçtu ağaçlar devrildi! İşte fırtınanın bilançosu