9. 10. 11. 12. sınıflar ne zaman açılacak? Liseler açılıyor mu? Liseler yüz yüze mi olacak?

Liseler ne zaman açılacak? Liseler açılıyor mu? soruları gündeme oturdu. 9. 10. 11. 12. sınıfların ikinci dönemde açılıp açılmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca lise öğrencisi okulların açılış tarihini merakla bekliyor. Bir diğer merak edilen konu ise yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı oldu.
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada şu sözleri kaydetti:
15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.
8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.