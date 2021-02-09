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    • 09.02.2021 07:16
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 9 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, 'nın batısı ve Kıyı ile İstanbul, , , , Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, , ve çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 9 Şubat l il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ UYARISI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 19°C
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 20°C
    Çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlı



        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        KONYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C
        Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışhlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa sürel fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        HAKKÂRİ °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 9 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?