Hastanede yaptırmış olduğunuz tüm tahlil sonuçlarını evinizden öğrenebilirsiniz. Tahlil sonuçlarını internet ortamından öğrenmek için MHRS sistemine giriş yaparak, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Tahlil sonuçlarınız çıktığında internet yolu ile öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Ve tahlil sonuçlarını öğrenmek için sizden istenilen bilgileri mevcut sisteme eksiksiz olarak girmeniz yeterli olacaktır. Bilgilerinizi girmenizin ardından tahlil sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. T.C. Kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme yolları detaylarda yer almaktadır. İnternetten tahlil ve MR sonucu öğrenme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…