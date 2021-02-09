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    • 09.02.2021 13:43
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    İnternetten ücretsiz tahlil sonucu nasıl öğrenilir? ekranı!

    Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde çoğu işlemler online olarak yapılmaya başladı. Bu kapsamda salgın nedeniyle hastaneye gidemeyip tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar '?' Sorusunun yanıtını arıyor. Evden çıkmanıza gerek kalmadan tüm muayene ve tahlil sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenmenin bir yolu var. sistemi ile kayıtları altındaki tüm güncel sağlık bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz. Peki nasıl olur? İşte sisteme dair merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    T.C. kimlik no ile tahlil sonucu nasıl öğrenilir?

    Hastanede yaptırmış olduğunuz tüm tahlil sonuçlarını evinizden öğrenebilirsiniz. Tahlil sonuçlarını internet ortamından öğrenmek için MHRS sistemine giriş yaparak, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Tahlil sonuçlarınız çıktığında internet yolu ile öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Ve tahlil sonuçlarını öğrenmek için sizden istenilen bilgileri mevcut sisteme eksiksiz olarak girmeniz yeterli olacaktır. Bilgilerinizi girmenizin ardından tahlil sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. T.C. Kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme yolları detaylarda yer almaktadır. İnternetten tahlil ve MR sonucu öğrenme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

    T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME

    Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

    MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

    Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.

        TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

        Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girmeniz gerekiyor. Girişinizi yaptıktan sonra sonucu öğrenmek istediğiniz tahlili hangi hastanede yaptırdıysanız o hastaneyi sistem üzerinden işaretlemelisiniz. Böylelikle tahlil sonucunuza ulaşabilirsiniz.

        E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

        Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu kişisel sağlık bilgi sistemi e-nabız sistemini kullanmak isteyen vatandaşlar, sisteme 2 farklı kanaldan ulaşabiliyor. e-nabız sistemine giriş işlemlerinde sisteme erişim için kullanılabilecek yöntemler;

        • E-Devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı e-hizmetler listesinden,
        • Enabiz.gov.tr adresinden,

        Bakanlığın e-nabız sistemine giriş ekranına ulaşabilmektedir. Sisteme giriş işlemlerinde vatandaşlar aynı zamanda da farklı giriş yöntemlerini kullanabiliyor. Böylelikle kendisi için en basit ve en kolay olanı seçerek, e-nabız sistemine 7 gün 24 saat dilediği zaman giriş yaparak, güncel sağlık bilgilerine ulaşabiliyor.

        İNTERNETTEN EMAR SONUCU ÖĞRENME

        Yaptırmış olduğunuz işlemin ardından emar sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız sistemine giriş sağlamanız gerekmektedir. E-nabız sayfasına giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. Sayfaya giriş sağladıktan sonra size verilen barkod veya sonuç belgesini sisteme girerek sonucunuza ulaşabilirsiniz.

            E-NABIZDAN ULTRASON SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

            E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.

            SAĞLIK OCAĞINDA KAN TAHLİL SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

            Kan tahlil sonuçlarınızı geciktirmeden bir gün sonra almak istiyorsanız testinizi öğleden önce yaptırıp kan vermelisiniz. Kan tahlilinizi cuma günü yatırdıysanız eğer, sonuçlarınız pazartesi günü çıkar.
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