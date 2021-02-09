Hastanede yaptırmış olduğunuz tüm tahlil sonuçlarını evinizden öğrenebilirsiniz. Tahlil sonuçlarını internet ortamından öğrenmek için MHRS sistemine giriş yaparak, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Tahlil sonuçlarınız çıktığında internet yolu ile öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Ve tahlil sonuçlarını öğrenmek için sizden istenilen bilgileri mevcut sisteme eksiksiz olarak girmeniz yeterli olacaktır. Bilgilerinizi girmenizin ardından tahlil sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. T.C. Kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme yolları detaylarda yer almaktadır. İnternetten tahlil ve MR sonucu öğrenme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…
T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME
Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME
Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.