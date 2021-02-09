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    • 09.02.2021 15:48
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    "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor'dan çok konuşulacak harita! 2050 yılında Türkiye...

    Türkiye için 2050 yılında öngörülen etki alanlarını gösteren harita, yabancılar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, aynı zamanda gayri resmi CIA olarak da anılan bir kuruluş olan Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler sıralanıyor.

    Gölge CIA yayımladı! 2050 yılında Türkiye...

    Türkiye'nin ve 'den 'ya uzanan bir coğrafyada etkinliğini artırması, bölge ülkelerinden çok Batılı güçleri tedirgin ediyor.

    STRATFOR'UN TÜRKİYE HARİTASI
    Daha önce parçalanmış Türkiye haritasını da ilk yayınlayan düşünce kuruluşu Stratfor'un kurucusu 'ın "Gelecek 100 Yıl" kitabında yer alan, Türkiye için 2050 yılında öngördüğü etki alanlarını gösteren harita, yabancılar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

    2050'DE TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANLARI
    birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, aynı zamanda gayri resmi CIA olarak da anılan bir kuruluş olan Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar:

    "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar havzası."

    STRATFOR'UN ÖZ GEÇMİŞİ
    Stratfor, merkezi Teksas'ta bulunan bir "küresel istihbarat" şirketi. Hindistan Bhopal'daki Dow Chemical ile savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Northrop Gr ve Raytheon gibi büyük şirketlerin yanı sıra, İç Güvenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan devletinin kurumlarına da gizli istihbarat sağlıyor.

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    Haberler Güncel "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor'dan çok konuşulacak harita! 2050 yılında Türkiye...