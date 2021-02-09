25 Mart sınavı için açılacak olan 2020/2. Dönemde sadece kayıt yenileme işlemi yapılacaktır. İlk (yeni) kayıt alınmayacaktır.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ocak ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

Daha önce 2020/1. Dönem için kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinde "Aktif" olan öğrencilerimizin tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklardır. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin bu tarihler arasında kayıt olmaları önemle rica olunur.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.