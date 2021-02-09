AÖL kayıt yenileme tarihleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Açık öğretim üzerinden lise eğitimini tamamlamak isteyen binlerce kişi MEB'ten gelecek haberi bekliyordu ve açıklama geldi. Peki kimler nereden ne zaman kayıt yaptırabilecek? Pandemiden dolayı ertelenen AÖL 1. dönem online sınavlar nasıl yapılacak? AÖL sınavları yüzyüze mi online mı yapılacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
2020-2021 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavların çevrimiçi ortamda gerçekleşeceğini duyurdu.
'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2020/1. Döneminde alınan kayıtların sınavları malumunuz olduğu üzere, 5-6 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgın (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti.
25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.