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    • 09.02.2021 15:34
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    ! MEB açıkladı! ?

    Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Lise eğitimini uzaktan okumak isteyen kişilerin merak ettiği bu sorunun yanıtını haberimizde derledik. Ayrıca MEB açıkladı ve koronavirüsten dolayı ertelenen sınavlarla ilgili beklenen haber de geldi. Peki ? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili neler söyledi? İşte AÖL kayıt yenileme ve sınavlara ilişkin detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖL kayıt yenileme tarihleri!

    AÖL kayıt yenileme tarihleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Açık öğretim üzerinden lise eğitimini tamamlamak isteyen binlerce kişi MEB'ten gelecek haberi bekliyordu ve açıklama geldi. Peki kimler nereden ne zaman kayıt yaptırabilecek? Pandemiden dolayı ertelenen AÖL 1. dönem online sınavlar nasıl yapılacak? AÖL sınavları yüzyüze mi online mı yapılacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    2020-2021 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavların çevrimiçi ortamda gerçekleşeceğini duyurdu.

    'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

    "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

    AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

    2020/1. Döneminde alınan kayıtların sınavları malumunuz olduğu üzere, 5-6 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgın (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti.

    25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

    Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.

        25 Mart sınavı için açılacak olan 2020/2. Dönemde sadece kayıt yenileme işlemi yapılacaktır. İlk (yeni) kayıt alınmayacaktır.

        Öğrencilerimizin mağdur olmaması için 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ocak ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

        Daha önce 2020/1. Dönem için kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinde "Aktif" olan öğrencilerimizin tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklardır. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

        İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin bu tarihler arasında kayıt olmaları önemle rica olunur.
        1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

        İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.
        Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.
        Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.
        Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.
        Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.
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        Haberler Güncel AÖL kayıt yenileme tarihleri! MEB açıkladı! AÖL 1. dönem online sınavlar nasıl yapılacak?