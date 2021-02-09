Başkan Erdoğan'dan "sigarayı bırakın" çağrısı: Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, son bir yılda sigara ve tütün bağımlılığının dünya üzerindeki tüm Kovid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldığına dair verilerin yer aldığı bir video paylaştı.

"SEVDİKLERİMİZİ DEĞİL SİGARAYI BIRAKALIM"

Erdoğan, paylaşımında, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım." ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;