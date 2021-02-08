İnternet alışveriş sitesi üzerinden 50 milyonluk vurgun! Tıpkı Çiftlik Bank gibi...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden indirimli altın ve çeşitli ürünler getirdiğini söyledikten sonra ilk siparişleri teslim ederek güven kazanan daha sonra yüklü siparişler alarak yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolan sevgili çift, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından lüks bir otele düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Operasyon anı kameralara yansırken, yaklaşık 8 ay boyunca 200'e yakın kişiyi dolandırdığı öğrenilen çiftin Ukrayna'ya kaçtığı ancak ülkeye alınmayarak sınır dışı edildiği sonrasında ise lüks bir otele yerleştiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan sevgili çift sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.