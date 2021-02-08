İnternet alışveriş sitesi üzerinden 50 milyonluk vurgun! Tıpkı Çiftlik Bank gibi...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden indirimli altın ve çeşitli ürünler getirdiğini söyledikten sonra ilk siparişleri teslim ederek güven kazanan daha sonra yüklü siparişler alarak yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolan sevgili çift, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından lüks bir otele düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Operasyon anı kameralara yansırken, yaklaşık 8 ay boyunca 200'e yakın kişiyi dolandırdığı öğrenilen çiftin Ukrayna'ya kaçtığı ancak ülkeye alınmayarak sınır dışı edildiği sonrasında ise lüks bir otele yerleştiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan sevgili çift sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da Beşiktaş başta olmak üzere Şişli ve Kağıthane ilçelerinde Emre K. (28) ve sevgilisi Hilal A. (27), popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden yaklaşık 8 ay boyunca başta altın olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattığını ilk başta yakın çevresine söyleyerek müşteri kazanmaya başladı. Müşterilerinden aldığı siparişleri yaklaşık 20 gün içerisinde teslim eden çift, bu şekilde birkaç kez alışveriş yaparak insanların güvenini kazandı.
GÜVENİNİ KAZANDIKLARI VATANDAŞLARDAN YÜKLÜ SİPARİŞLER ALIP KAÇTILAR
Çift güven kazandığı insanlardan bu kez yüklü miktarda siparişler almaya başladı. Ancak çift aldığı siparişleri bu kez müşterilerine teslim etmedi. Müşterilerinden gelen baskılar üzerine sevgili çift, önceki hafta Cumartesi günü dolandırdıkları paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Ukrayna'ya kaçtı. Ancak çift ülkeye alınmayarak sınır dışı edilmesi üzerine Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Uçaktan inerek havalimanına geri gelen çift, döndüklerini haber alarak toplanan mağdurlardan kurtularak taksiyle kaçtı.