Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen üç milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.



Aynı gün ilk aşıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.



İKİNCİ DOZA GEÇİLİYOR

Toplu aşılama sürecinde yeni haftada ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor.

Ocak ayının ikinci haftasında başlayan aşılama sürecinde 28 günlük bekleme süresi dolanlar, ikinci doz aşısını olacak.





LİDERLERE DE İKİNCİ DOZ

İlk doz tarihleri dikkate alınarak verilen randevular kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Lideri Meral Akşener de 12 Şubat'ta ikinci doz aşılarını olacak.İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.