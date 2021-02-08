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    • 08.02.2021 09:53
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    SON DAKİKA: 'a ikinci doz korona aşısı ne zaman yapılacak? İşte liderlerin aşı takvimi

    Son dakika haberi! Yeni yip koronavirüs aşısında ilk doz üzerinden 28 günü geçirenlere ikinci doz uygulaması yapılacak. Bu kapsamda Başkan , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu hafta aşılamada ikinci dozu yaptıracak.

    Aşılamada liderlere ikinci doz! Tarihler belli oldu

    Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor. 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen üç milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.


    Aynı gün ilk aşıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.


    İKİNCİ DOZA GEÇİLİYOR
    Toplu aşılama sürecinde yeni haftada ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor.

    Ocak ayının ikinci haftasında başlayan aşılama sürecinde 28 günlük bekleme süresi dolanlar, ikinci doz aşısını olacak.



    LİDERLERE DE İKİNCİ DOZ
    İlk doz tarihleri dikkate alınarak verilen randevular kapsamında Başkan 11, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Lideri Meral Akşener de 12 Şubat'ta ikinci doz aşılarını olacak.İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a ikinci doz korona aşısı ne zaman yapılacak? İşte liderlerin aşı takvimi