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    • 08.02.2021 17:45
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    'de mutasyona uğramış 16 koronavirüs vakası tespit edildi

    Sağlık Bakanı li, ülkede varyantı 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

    KKTC'de mutasyona uğramış virüs tespit edildi

    Sağlık Bakanı li, 'de yapılan Kovid-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu.

    16 VAKA TESPİT EDİLDİ
    Pilli, "Sağlık Bakanlığının 'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında varyantı Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

    MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI
    Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel KKTC'de mutasyona uğramış 16 koronavirüs vakası tespit edildi